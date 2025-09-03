Trabzonspor'da kaleci gündemi: Muhammed

Konyaspor ile Deniz Ertaş'ın bonservisinde anlaşamayan Trabzonspor, Başakşehir'den Muhammed Şengezer için nabız yokladı. Bordo-mavililerin, resmi teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

calendar 03 Eylül 2025 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'ın KDV dahil 33 milyon Euro + 3 milyon Euro şarta bağlı bonusluk rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transferi sonrası yeni kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor, 3 yerli file bekçisi için temas kurdu.

DENİZ'DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İlk olarak Konyaspor'un 20 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş'ı gözüne kestiren bordo-mavililer, eli boş döndü. Yeşil-beyazlı kulüp, başkanlar düzeyinde görüşmelere başlandığını açıklarken Trabzonspor, yüksek bonservis talebi sonrası bu transferden çekildi. Deniz'in de Karadeniz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ancak anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi.

İKİ ALTERNATİF

Trabzonspor'da bunun üzerine Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Kayserispor'dan Bilal Bayazıt için hamle yapma kararı alındı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Bu oyuncular için nabız yoklayan Bordo-mavililerin, resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Önceliğin 28 yaşındaki Muhammed'de olduğu bildirildi.

Bursaspor altyapısında yetişen tecrübeli file bekçisi, daha sonra Başakşehir'e transfer oldu.

Muhammed, Başakşehir ile 2026'da bitecek sözleşmesini 20 Ağustos'ta 2027-28 sezonu sonuna dek uzattı.

YABANCIDA ADAY!

Öte yandan Manchester City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega'nın da gündemde olduğu iddia edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
