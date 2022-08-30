Galatasaray ile oynanan Süper Lig maçında sakatlıkları gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan kaptan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İki futbolcu, sözleşmelerinde düzenleme yapılmaması sebebiyle büyük bir rahatsızlık yaşadı.



İYİLEŞTİRME YAPILACAĞI SÖZÜ VERİLMİŞTİ



Şampiyonluğa büyük katkıları olan ve halen 500'er bin euro (9 milyon lira) yıllık ücret alan Uğurcan ve Abdülkadir'e yönetim tarafından yeni sözleşme yapılacağı iletilmişti. Trabzonspor'da en az kazanan oyuncular arasında yer alan ikiliye en az 1'er milyon euro verileceği bildirilmişti.



KAPTAN OLARAK ALDIĞI ÜCRETTEN RAHATSIZ



Kopenhag ile oynanan rövanş maçına iğneyle çıkan Uğurcan'ın takım kaptanı olarak aldığı ücretten rahatsız olduğu, Abdülkadir Ömür'ün ise söz konusu maçta oyundan çıkarken taraftarın tepkisine üzüldüğü gündeme geldi.



TÜM PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR



Sezon öncesi isimleri Avrupa'da bazı kulüplerle anılmasına karşın transferde aşama kaydedemeyen Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi hayali de sona erdikten sonra tüm planlarını gözden geçirdiği vurgulandı. 8 Eylül'de sona erecek birinci transfer döneminde iki futbolcunun taliplerinin geri çekilmesi, yönetimin ciddi bir gelir elde etme düşüncesini de zora soktu.







