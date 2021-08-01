Trabzonspor'da heyecanlı hazırlık sürüyor!

Uzun süre sonra taraftarıyla buluşacak olan Trabzonspor'da heyecanlı hazırlık sürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da heyecanlı hazırlık sürüyor!
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01 Ağustos 2021 13:40
Taraftarıyla 520 gün sonra buluşacak olan Trabzonspor'da heyecanlı hazırlık sürüyor. 5 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde saha zemininin durumu ve yapılan hazırlıklar dikkat çekiyor.

Trabzonspor en son taraftarı önünde 3 Mart 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, söz konusu tarihten beri pandemi nedeniyle taraftarından ayrı kaldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadyumu korona virüs nedeniyle 19 bin 162 taraftarını tribünlerde ağırlayacak.

İlk heyecan Avrupa'da

Süper Lig'de ilk maçını evinde 23 Ağustos Pazartesi günü Sivasspor ile oynayacak olan Karadeniz temsilcisi, bunun öncesinde 5 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile karşılaşacak. 520 günlük ayrılığın ardından taraftarı ile buluşacak olmanın heyecanını yaşayan bordo-mavililerde hazırlıklarda tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadyumu'nun çevresi yeniden bakımdan geçerken, 19 bin 162 taraftarın ise rahatlıkla stadyuma giriş-çıkışlarını sağlamak amacıyla yapılan hazırlıklarda tamamlandı.

Saha zemini dikkat çekiyor

Geçtiğimiz sezonki yoğun maç trafiği ve hava şartlarından dolayı oldukça zorlanan saha zemini, görenlerin dikkatini çekiyor. Trabzon'da yaşanan yüksek sıcaklık ve nemden dolayı saha zemini vantilatörler yerleştirilerek hava sıcaklığı dengesi sağlanıyor. Uzun süreden beri saha zemininde yapılan çalışmaların karşılığını alan Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'nin konuk olacağı sahada yeni sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Günebakış


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