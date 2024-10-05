Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi eksiklikler

Trabzonspor, Hatayspor maçı öncesi Nwakaeme ve Denswil'in sakatlıklarıyla sarsıldı. Şenol Güneş, Draguş'u ilk 11'e almayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi eksiklikler
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05 Ekim 2024 11:56
Trabzonspor'un cumartesi akşamı oynayacağı Hatayspor maçı öncesi çeşitli sakatlık problemleri yaşanıyor.

NWAKAEME ŞOKU

Hem maç sonu açıklamalarında hem de basın toplantısında fiziksel açıdan takımın kötü durumda olduğunu belirten ve "Yükleme yapamıyoruz. Mecburen hafif hafif ilerliyoruz. Çünkü sürekli oyuncu kaybediyoruz" diyen Şenol Güneş, buna rağmen sakatlık kâbusu yaşıyor. Hafta içinde Denswil'in adale sakatlığı yaşamasının ardından Nwakaeme de Hatayspor maçı öncesi benzer problemle karşılaştı. Şenol hocanın ilk 11'de oynatmayı planladığı 2 yıldız da Mersin'de yok. Fırtına'da toplamda 10 eksik var. Savic, Umut Bozok, Cihan Çanak, Batagov, Ozan Tufan, Denswil ve Nwakaeme'nin yanı sıra Enis Destan ile Serkan Asan tam olarak iyileşemedi. Hüseyin Türkmen ise aylar sonra idmanlara başladı fakat hazır değil. Şenol Güneş, genç isimlerle kadroyu tamamladı.

YERİNE DRAGUŞ FAVORİ

Nwakaeme'nin Konyaspor karşısındaki performansından çok memnun kalan Şenol Güneş, Hatayspor mücadelesinde de Nijeryalı yıldızı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu. Fakat son idman öncesi 35 yaşındaki maestrosunun sakatlanması planları bozdu. Şenol hocanın kanatta Draguş'la başlaması bekleniyor. Orsic bir diğer aday fakat Draguş hem idman performansı hem de son maçtaki etkisiyle formaya daha yakın.

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