Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı!

Fatih Tekke, cumartesi akşamı oynanacak RAMS Başakşehir maçına kadar takıma kendi oyun planını ve formasyonunu adapte etmeye çalışıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı!
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14 Mart 2025 09:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cumartesi akşamki Başakşehir maçına kadar kendi oyun planı ve formasyonunu takıma adapte etmeye çabalıyor.

Fatih Tekke, çok kısa bir süresi olsa da oyuna etki etmeye çalışıyor. Futbolculara kendi oyun planlarını anlatan bordo-mavili teknik adamın, "Bunların hepsini bir anda yapamayabiliriz, ancak yapmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin" dediği öğrenildi.

4-2-3-1'E DÖNÜYOR

Fatih Tekke'nin formasyonda da değişime gitmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in son dönemde sahada oturtmaya çalıştığı 4-2-4'lük oyun planı yerine 4-2-3-1'lik oyun planını uygulaması beklenen 47 yaşındaki teknik direktörün özellikle orta sahadaki tercihleri merak ediliyor. Mendy, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Folcarelli ve Salih Malkoçoğlu arasında şimdiden sıkı bir rekabet yaşanıyor.

TAKIMA MORAL OLDU

Öte yandan bordo-mavili taraftarların Fatih Tekke'yi desteklemek için önceki gün tesislere akın etmesi başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımda olumlu anlamda bir şaşkınlık oluşturdu. Taraftarların bu desteği tüm takıma moral oldu. Aynı zamanda futbolcular, tesis çıkışı kendilerini bekleyen taraftarlara da son dönemdeki kötü gidişatı sonlandırmak için söz verdi. 

 
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