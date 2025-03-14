Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgarı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cumartesi akşamki Başakşehir maçına kadar kendi oyun planı ve formasyonunu takıma adapte etmeye çabalıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fatih Tekke, çok kısa bir süresi olsa da oyuna etki etmeye çalışıyor. Futbolculara kendi oyun planlarını anlatan bordo-mavili teknik adamın, "Bunların hepsini bir anda yapamayabiliriz, ancak yapmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin" dediği öğrenildi.
4-2-3-1'E DÖNÜYOR
Fatih Tekke'nin formasyonda da değişime gitmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in son dönemde sahada oturtmaya çalıştığı 4-2-4'lük oyun planı yerine 4-2-3-1'lik oyun planını uygulaması beklenen 47 yaşındaki teknik direktörün özellikle orta sahadaki tercihleri merak ediliyor. Mendy, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Folcarelli ve Salih Malkoçoğlu arasında şimdiden sıkı bir rekabet yaşanıyor.
TAKIMA MORAL OLDU
Öte yandan bordo-mavili taraftarların Fatih Tekke'yi desteklemek için önceki gün tesislere akın etmesi başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımda olumlu anlamda bir şaşkınlık oluşturdu. Taraftarların bu desteği tüm takıma moral oldu. Aynı zamanda futbolcular, tesis çıkışı kendilerini bekleyen taraftarlara da son dönemdeki kötü gidişatı sonlandırmak için söz verdi.
Fatih Tekke, çok kısa bir süresi olsa da oyuna etki etmeye çalışıyor. Futbolculara kendi oyun planlarını anlatan bordo-mavili teknik adamın, "Bunların hepsini bir anda yapamayabiliriz, ancak yapmak için elinizden gelen tüm gayreti gösterin" dediği öğrenildi.
4-2-3-1'E DÖNÜYOR
Fatih Tekke'nin formasyonda da değişime gitmesi bekleniyor. Şenol Güneş'in son dönemde sahada oturtmaya çalıştığı 4-2-4'lük oyun planı yerine 4-2-3-1'lik oyun planını uygulaması beklenen 47 yaşındaki teknik direktörün özellikle orta sahadaki tercihleri merak ediliyor. Mendy, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Folcarelli ve Salih Malkoçoğlu arasında şimdiden sıkı bir rekabet yaşanıyor.
TAKIMA MORAL OLDU
Öte yandan bordo-mavili taraftarların Fatih Tekke'yi desteklemek için önceki gün tesislere akın etmesi başta yabancı oyuncular olmak üzere tüm takımda olumlu anlamda bir şaşkınlık oluşturdu. Taraftarların bu desteği tüm takıma moral oldu. Aynı zamanda futbolcular, tesis çıkışı kendilerini bekleyen taraftarlara da son dönemdeki kötü gidişatı sonlandırmak için söz verdi.