Trabzonspor'da Edgar'a zamlı yeni sözleşme

Trabzonspor, Edgar Ie'nin opsiyon maddesini devreye sokarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Edgar'a zamlı yeni sözleşme
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27 Haziran 2021 11:42
Edgar Miguel Ié
Edgar Miguel Ié
Trabzonspor
Trabzonspor, Edgar Ie'nin opsiyon maddesini devreye sokarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Oyuncuyla yapılan anlaşmaya göre bu durumda kendisine 50 bin Euro iyileştirme yapılacak ve aldığı yıllık ücret 800 bin Euro'ya çekilecekti.

Ancak yönetim kurulu Portekizli stoperin sergilediği performansı da baz alarak iyileştirmenin biraz daha artırılması yönünde hemfikir olurken, bu artırmada menajerine ise herhangi bir pay verilmemesi planlanıyor.


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