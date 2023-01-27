Trabzonspor'da Djaniny şaşkınlığı

Trabzonspor özellikle son dönemde büyük çıkış yaşarken, Yusuf Yazıcı başta olmak üzere sezon başında istenilen seviyede olmayan isimler performanslarını artırmıştı. Ancak Jorge Djaniny etkisiz görüntüsü ile hem teknik heyeti hem yönetimi şaşırtmaya devam ediyor.



Bordo-mavili takımın şampiyonluk özlemine son verdiği geçen sezonda Süper Lig'de 30 maçta şans bulan tecrübeli forvet 10 gol, 3 asistle büyük katkı sağlamıştı. Fakat yeni dönemde Teknik Direktör Abdullah Avcı bir türlü Djaniny'den istediği etkiyi alamadı. Performans düşüklüğünün ardından her geçen hafta şans bulduğu dakikalar biraz daha azalan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 lig maçında 624 dakika ter dökerken rakip ağları havalandıramadı, sadece iki asist yaptı.



Cornelius ve Nwakaeme gibi iki önemli oyuncunun gitmesinin ardından Djaniny bu etkisiz futboluyla herkesi şaşırttı. Abdullah Avcı'nın da daha önce sözleşmesinin uzatılması yönünde rapor vermesinin ardından yönetimin yeni mukavele yaptığı tecrübeli isimle bir toplantı gerçekleştireceği ve performansını geçen sezonki gibi daha etkili bir yere çekmesini isteyeceği öğrenildi.





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