Trabzonspor'da bir ayrılık daha!

Trabzonspor, Thomas Meunier'in ayrılığının ardından Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin de feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
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16 Temmuz 2024 17:05
Trabzonspor, Thomas Meunier'in ardından Mountassir Lahtimi ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

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