Trabzonspor'da Bakasetas için çalışmalar sürüyor

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Bakasetas için çalışmalar sürüyor
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23 Ağustos 2023 08:58
Sadece dış transferde değil iç transferde de çalışmalarını harıl harıl sürdüren Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anastasios Bakasetas'ın üzerinde de duruyor.

Yunan on numara için gelen teklifler nedeniyle yıldız oyuncuyu bedavaya kaptırmak istemeyen Karadeniz temsilcisi, sözleşme için görüşmelerine devam ediyor. Ancak şu ana kadar iki taraf arasında gerçekleştirilen temaslarda herhangi bir sonuç alınamadı.

30 yaşındaki oyuncu ile orta yol aranırken, Bakasetas'ın kontratının en azından bir yıl daha uzatılması gündemde. 

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