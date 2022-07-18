38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda da ipi göğüslemek istiyor. Bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı, takımdan ayrılacak oyuncuları da belirlemeye başladı.
TRABZONSPOR'DAN KİMLER AYRILACAK?
Trabzonspor'da Gervinho'nun ardından gözler Trondsen, Fode Koita ve Flavio'ya çevrildi. Sakatlığı devam eden Bruno Peres'in durumu ise henüz netlik kazanmış değil. Onun da ayrılma ihtimali var.
11 YABANCI OYUNCU KAMPTA
Trabzonspor'un kamp kadrosunda Hugo, Larsen, Denswil, Siopis, Visca, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Cornelius, Trezeguet ve Hamsik olmak üzere 11 yabancı oyuncu bulunuyor.
KİMLER TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Trezeguet, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı transferlerini gerçekleştirmişti.
TRABZONSPOR'DAN KİMLER AYRILACAK?
Trabzonspor'da Gervinho'nun ardından gözler Trondsen, Fode Koita ve Flavio'ya çevrildi. Sakatlığı devam eden Bruno Peres'in durumu ise henüz netlik kazanmış değil. Onun da ayrılma ihtimali var.
11 YABANCI OYUNCU KAMPTA
Trabzonspor'un kamp kadrosunda Hugo, Larsen, Denswil, Siopis, Visca, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Cornelius, Trezeguet ve Hamsik olmak üzere 11 yabancı oyuncu bulunuyor.
KİMLER TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Trezeguet, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı transferlerini gerçekleştirmişti.
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