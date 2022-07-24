Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esiyor; 6 isim yolcu

Süper Lig'in son şampiyonu, takımdan ayrılması planlanan isimler belli oldu.Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusuile yollarını ayıran Bordo-mavililerde gözler 6 oyuncuya çevrildi. Golcü futbolculardan Fode Koita, Norveçli orta sahaveiçin gelecek teklifler bekleniyor.Bu oyunculardantalip olurken, diğer oyuncuların da kulüp arayışları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kamp kadrosuna dahil edilmeyen bu oyuncularla yolların ayrılması ekonomik açıdan da bütçede yer açılabilmesi için önemli. Öte yandan Trabzonspor'un kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Karadeniz Fırtınası transfer yapmak için gözden çıkardığı yabancı futbolcuları bir an önce takımdan göndermek zorunda. Yönetim bu yüzdenolarakveile yolları ayırmayı planlıyor.