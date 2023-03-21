Trabzonspor'da ayrılık listesi kabarık

Trabzonspor'da kiralık ve kontratı biten isimlerle yollar ayrılacak. Bonservis getirme ihtimali olan oyuncular da satış listesine koyulacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da ayrılık listesi kabarık
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21 Mart 2023 10:16
Trabzonspor'da yönetim kurulu, sezon sonuna doğru takımın gelecek sezonki kadrosunun planlamasına başlayacak.

Sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Jean Phillippe Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'da ayrıca yüksek ücret alan oyunculardan ayrılma isteği olanlara, teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak.

Bordo-mavili takımda sezon sonu itibarıyla Vitor Hugo, Bruno Peres ve Bakasetas gibi futbolculara teklif gelme ihtimali bulunuyor. Yönetim, bu isimlerden bonservis ücreti de kazanarak maaş dengesini yeniden kurmak istiyor. Şu an Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Fode Koita ile yollar kesinlikle ayrılacak, farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların da raporları istenecek ve ona göre bir yol haritası belirlenecek.

BAKASETAS'A TEKLİF BEKLENİYOR

29 yaşındaki Bakasetas'ın 1 sezon daha kontratı olsa da yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 11 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Yunan futbolcu 3 milyon Euro'ya 30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan transfer edilmişti.

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