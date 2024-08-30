Trabzonspor'da ayrılık kararı!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

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Trabzonspor'da ayrılık kararı!
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30 Ağustos 2024 17:56
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 18:05
Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'ne vveda etmesinin ardından ayrılık kararı alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayrıldı.

GÖRÜŞMEDE AYRILIK KARARI ÇIKTI

Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karar verdi.

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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