27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Trabzonspor'da Andre Onana, küllerinden doğdu!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Süper Lig'de yakaladığı kurtarış oranı ve maç başına kurtarış ortalamalarıyla göz doldurdu.

calendar 27 Ekim 2025 10:34
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Andre Onana, küllerinden doğdu!
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig'de yakaladığı yüzde 77.8 kurtarış oranı ve maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla dikkat çekti.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Manchester United'a büyük umutlarla transfer olan Onana, İngiliz devinde bekleneni verememiş hatta gözden çıkarılan isimler arasına yazılmıştı. Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'da adeta küllerinden doğarak bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır'ın boşluğunu doldurmayı başardı.

EN YÜKSEK YÜZDEYE SAHİP KALECİLERDEN BİRİ

Onana, bu verilerle Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden biri konumuna geldi.

EN UZUN SERİ

Fırtına, ligdeki 4 maçını 2 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip 12 gol kaydettiği bu süreçle, Ekim-Aralık 2021 döneminin 5 maçlık periyodundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
