Trabzonspor'da 6 milyon euro'luk beklenti

Fransız ekibi Nantes'ın Trabzonspor'dan Eren Elmalı'ya olan ilgisi devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon başından bu yana Eren'i isteyen Fransızlar'ın devre arasındaki 4 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrilmişti.
Nantes, milli oyuncu için yeniden Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ
Trabzonspor ise 23 yaşındaki sol beki için 6 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon başından bu yana Eren'i isteyen Fransızlar'ın devre arasındaki 4 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrilmişti.
Nantes, milli oyuncu için yeniden Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ
Trabzonspor ise 23 yaşındaki sol beki için 6 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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