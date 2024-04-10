Trabzonspor'da 6 milyon euro'luk beklenti

Nantes, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile ilgileniyor. Bordo-mavililer, milli futbolcu için 6 milyon euro bonservis bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da 6 milyon euro'luk beklenti
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10 Nisan 2024 12:41
Fransız ekibi Nantes'ın Trabzonspor'dan Eren Elmalı'ya olan ilgisi devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başından bu yana Eren'i isteyen Fransızlar'ın devre arasındaki 4 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrilmişti.

Nantes, milli oyuncu için yeniden Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Trabzonspor ise 23 yaşındaki sol beki için 6 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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