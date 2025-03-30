Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü sahasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının biletleri satışa çıkarıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum-B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A-C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için 1500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için 61 lira, güney-kuzey kale arkası ise 50 lira olarak belirlendi.
Öte yandan biletler, bugün itibarıyla 'www.passo.com.tr' ve Passolig mobil uygulaması üzerinden satışa sunulurken, yarın saat 11.00'den itibaren Passolig gişelerinden de temin edilebilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum-B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum A-C için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için 1500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için 61 lira, güney-kuzey kale arkası ise 50 lira olarak belirlendi.
Öte yandan biletler, bugün itibarıyla 'www.passo.com.tr' ve Passolig mobil uygulaması üzerinden satışa sunulurken, yarın saat 11.00'den itibaren Passolig gişelerinden de temin edilebilecek.