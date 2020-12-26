Trabzonspor, bir zamanlar beğenmediği Batuhan Kör için devrede

Ara transfer dönemi yaklaşırken kolları sıvaya Trabzonspor, altyapısında beğenilmeyen 19 yaşındaki futbolcu Bursaspor'da patlama yaptı. Babası Taner Kör ile temas kuruldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, bir zamanlar beğenmediği Batuhan Kör için devrede
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26 Aralık 2020 15:04
Trabzonspor bir yandan Süper Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi yaparken diğer yandan transfer görüşmelerine de başladı. Karadeniz ekibinin listesinin üst sıralarında Batuhan Kör yer alıyor.

Trabzonspor altyapısında beğenilmeyen, oradan Samsunspor'a geçen. Burada da kendini gösteremedikten sonra Bursaspor'a transfer olan genç futbolcu sezona damga vurunca tüm gözler ona çevrildi.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 gol atmayı başardı. Trabzonspor da bir dönem beğenmediği oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Bordo-mavili idarecilerin Batuhan'ın babası Taner Kör ile ilk teması kurduğu ortaya çıktı. Baba Kör'ün "Oynayacağı bir kulübe gitmesini istiyoruz. Bursaspor ile görüşmeniz gerekiyor" dediği öğrenildi.

Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Buırsaspor ile resmen görüşmesi bekleniyor.



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