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Trabzonspor Basketbol Kulübünden isim hakkı açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü, yeni sezonda da aynı isimle yola devam etme konusunda Basketbol Federasyonu'nun verdiği kararı açıkladı.

Kaynak: AA
Trabzonspor Basketbol Kulübünden isim hakkı açıklaması
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17 Temmuz 2018 17:12
Trabzonspor Basketbol Kulübü, yeni sezonda da aynı isimle yola devam etmeleri konusunda Türkiye Basketbol Federasyonunun karar verdiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonuna verilmiş Trabzonspor Basketbol marka tescil konulu mütalaamız kabul edilmiş olup takımımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunda da mücadelesine Trabzonspor Basketbol Kulübü olarak devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü Derneğinden daha önce yapılan açıklamada, 6 Kasım 2008 tarihli ve 189 numaralı yönetim kurulu kararıyla verilen "isim ve logo kullanım hakkı" haricinde Trabzon Basketbol Derneği ile hiçbir organik bağın olmadığını vurgulanmış, yeni sezonda basketbol şubesi açma girişimlerinin bulunduğunu belirtilerek, isim hakkı konusunda Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yapıldığı aktarılmıştı.

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