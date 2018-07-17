Trabzonspor Basketbol Kulübünden isim hakkı açıklaması

, yeni sezonda da aynı isimle yola devam etmeleri konusundakarar verdiğini bildirdi.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada,ifadesine yer verdi.Trabzonspor Kulübü Derneğinden daha önce yapılan açıklamada, 6 Kasım 2008 tarihli ve 189 numaralı yönetim kurulu kararıyla verilenharicinde Trabzon Basketbol Derneği ile hiçbir organik bağın olmadığını vurgulanmış, yeni sezonda basketbol şubesi açma girişimlerinin bulunduğunu belirtilerek, isim hakkı konusunda Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yapıldığı aktarılmıştı.