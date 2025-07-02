Trabzonspor, Alan Virginius'un peşinde!

Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ettirirken bordo-mavili yönetimin bir kanat transferi peşinde olduğu söyleniyordu.
Bu kanat oyuncusunun bonservisi Lille'de bulunan, geçen sezonu Young Boys'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Alan Virginius olduğu ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 3 milyon euro olan Fransız sol kanat; sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor. Karadeniz devinin kısa sürede bu transferi bitirerek oyuncuyu Trabzon'a getirmesi bekleniyor.
TANIDIK BİR İSİM
Virginius, Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı. Muslera, genç oyuncuya gol sevinci esnasında bir müdahalede bulunup kırmızı kart görmüştü.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon, İsviçre ekibi Young Boys ile 45 maça çıkan genç futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Bu kanat oyuncusunun bonservisi Lille'de bulunan, geçen sezonu Young Boys'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Alan Virginius olduğu ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 3 milyon euro olan Fransız sol kanat; sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor. Karadeniz devinin kısa sürede bu transferi bitirerek oyuncuyu Trabzon'a getirmesi bekleniyor.
TANIDIK BİR İSİM
Virginius, Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı. Muslera, genç oyuncuya gol sevinci esnasında bir müdahalede bulunup kırmızı kart görmüştü.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon, İsviçre ekibi Young Boys ile 45 maça çıkan genç futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.