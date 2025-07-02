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Trabzonspor, Alan Virginius'un peşinde!

Trabzonspor, kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Gündeme düşen en önemli isim Lille forması giyen Alan Virginius.

calendar 02 Temmuz 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 12:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Alan Virginius'un peşinde!
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Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ettirirken bordo-mavili yönetimin bir kanat transferi peşinde olduğu söyleniyordu.

Bu kanat oyuncusunun bonservisi Lille'de bulunan, geçen sezonu Young Boys'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Alan Virginius olduğu ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR


Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Market değeri 3 milyon euro olan Fransız sol kanat; sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor. Karadeniz devinin kısa sürede bu transferi bitirerek oyuncuyu Trabzon'a getirmesi bekleniyor.

TANIDIK BİR İSİM

Virginius, Young Boys'un UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atmıştı. Muslera, genç oyuncuya gol sevinci esnasında bir müdahalede bulunup kırmızı kart görmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon, İsviçre ekibi Young Boys ile 45 maça çıkan genç futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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