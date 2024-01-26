Trabzonspor'a Nwakaeme için kötü haber

Fırtına, Nwakaeme ile 1+1 yıllığına el sıkıştı. Al-Fayha Sportif Direktörü Alnasri ise Nijeryalı sol kanadın ocakta ayrılmayacağını resmen açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Nwakaeme için kötü haber
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26 Ocak 2024 12:45
Karadeniz devine Anthony Nwakaeme için kötü haber geldi. Bordo-mavililer, 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamış ancak Al-Fayha'dan bonservisini almasını istemişti.

Al-Fayha Sportif Direktörü Fahad Alnasri dün yaptığı açıklama ile bu işin zora girdiğini söyledi. Alnasri, "Nwakaeme sakatlığını atlattı.

Trabzonspor'a transferi konuşuluyor ama ocak ayında ayrılmasına sıcak bakmıyoruz. Ondan beklentilerimiz büyük" diyerek kötü haberi verdi.

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