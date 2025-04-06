Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavililere kötü haber geldi.
Kadıköy'deki maçın 60. dakikasında sarı kart gören John Lundstram cezalı duruma düştü.
31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, gelecek hafta Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Trabzonspor ile 36 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 3 gol kaydetti. Lundstram toplamda 4 sarı kart gördü.
Kadıköy'deki maçın 60. dakikasında sarı kart gören John Lundstram cezalı duruma düştü.
31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, gelecek hafta Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Trabzonspor ile 36 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 3 gol kaydetti. Lundstram toplamda 4 sarı kart gördü.