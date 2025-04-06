Trabzonspor'a Lundstram'dan kötü haber

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sarı kart gören John Lundstram, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Lundstram'dan kötü haber
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06 Nisan 2025 20:38
Son güncelleme 06 Nisan 2025 20:41
Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavililere kötü haber geldi.

Kadıköy'deki maçın 60. dakikasında sarı kart gören John Lundstram cezalı duruma düştü. 

31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, gelecek hafta Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Trabzonspor ile 36 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 3 gol kaydetti. Lundstram toplamda 4 sarı kart gördü.
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