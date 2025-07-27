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Trabzonspor'a Lemar önerisi

Atletico Madrid, Thomas Lemar'ı Trabzonspor'a önerdi. İşte ayrıntılar...

calendar 27 Temmuz 2025 11:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Lemar önerisi
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Trabzonspor'da orta saha arayışı devam ederken Atletico Madrid bir oyuncu daha önerdi. Daha önce İspanyol ekibinden Saul Niguez için girişimlerde bulunan ve her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncunun uçak biletini bile ayarlamıştı. Ancak Saul Niguez son anda karar değiştirip Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı.

Atletico Madrid, bordo mavililere yeni bir teklif ile geldi, bu defa da gözden çıkardığı Thomas Lemar'ı önerdi. İspanyol ekibi oyuncu ile anlaşma sağlanırsa bonservisini bedelsiz bırakacağını belirtti.

KARARI FATİH TEKKE VERECEK


2018'de Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 72 milyon euro'ya transfer edilen Lemar, Atletico Madrid formasıyla 186 maçta 11 gol ve 18 asist üretti.

Geçen sezon sadece 8 maçta forma giyebilen oyuncu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek.

İNDİRİM TALEBİ

Atletico Madrid'in amacı yıllık 3 milyon euro ücret alan Lemar'ın maliyetinden kurtulmak. Bu rakamı yüksek bulan bordo mavililer futbolcudan indirim talep edecek. Eğer taraflar anlaşma sağlar ve oyuncu da sağlık kontrolünden sağlam çıkarsa iş resmiyete dökülecek.

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