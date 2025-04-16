Trabzonspor'a ilaç oldu: Zubkov

Trabzonspor'un devre arası transferlerinden Oleksandr Zubkov, son haftalardaki performansıyla takımı sırtlayan isim oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a ilaç oldu: Zubkov
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16 Nisan 2025 10:28
Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı maçta ağları 2 kez havalandıran Oleksandr Zubkov, haftaya damga vurdu.

Shakhtar Donetsk 6 milyon euro'ya alınan 28 yaşındaki futbolcu son 5 lig maçında 4 gol attı, Türkiye Kupası'nda Bodrum sınavının uzatmalarında fileleri sarsarak yarı finali getirmişti.

Karadeniz temsilcisinde ilk kez duble yapan Zubkov, en son Shakhtar formasıyla 771 gün önce iki gol atmıştı.

Trabzonspor'un son 5 maçta attığı 8 golün 4'ünde imzası bulunan Ukraynalı, sezonun ilk yarısında Shakhtar'da 12 maçta 5 gol atmıştı.

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