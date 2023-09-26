Trabzonspor'a Fernandez'den sevindirici haber

Trabzonspor'da sezon öncesi Slovenya kampında sakatlanan Joaquin Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'a Fernandez'den sevindirici haber
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26 Eylül 2023 14:54
Trabzonspor, Hatayspor mağlubiyeti sonrası Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Slovenya kampında sakatlanan ve yurt dışında tedavi gören Joaquin Fernandez bordo mavili takıma döndü.  

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışmalara başlayan bordo-mavililerde, Hatayspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo, sonuçlandırma ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

FERNANDEZ TAKIMA KATILDI

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve Slovenya kampında sakatlandığı için uzun süredir tedavi gören Joaquin Fernandez, kente dönerek takıma katıldı. İspanyol stoper Pendikspor maçı hazırlıklarında yer aldı. 

Bordo-mavili takım, haftasonu oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.
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