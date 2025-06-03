Trabzonspor'a 8 milyon euroluk orta saha: Zafeiris

Çekya medyası, Slavia Prag'ın 22 yaşındaki merkez orta saha için Trabzonspor kulübünden 8 milyon euro istediğini duyurdu.

calendar 03 Haziran 2025 10:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a 8 milyon euroluk orta saha: Zafeiris
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Trabzonspor, Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda özellikle orta sahayı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Çekya medyası, Slavia Prag forması giyen 22 yaşında merkez orta saha oyuncusu Christos Zafeiris için bordo-mavililerin devrede olduğunu duyurmuştu.

Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunan orta sahanın, Slavia Prag ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.



Alt yaş kategorilerinde Norveç Milli Takımı'nda oynayan Christos Zafeiris, tercihini ise Yunanistan'dan yana kullandı.

PRAG 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Cekya medyası yeni bir habere imza attı. Haberde Prag'ın Zafeiris için 8 milyon euro istediğini, bordo mavililerin ise indirim talep ettiğini yazdı.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

1.73 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, 2023 yılının Ocak ayında Norveç'in Haugesund takımından Slavia Prag'a transfer oldu. Ön libero, 10 numara ve sağ kanatta görev yapabilen Zafeiris, bu sezon Slavia Prag'da toplamda 44 maça çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol attı, 4 de asist yaptı.


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