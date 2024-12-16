Trabzonspor, 88'de penaltı bekledi

Trabzonspor, Galatasaray maçının 88. dakikasında penaltı bekledi.
Simon Banza, hava topu mücadelesinde kafayı vurduktan sonra Muslera ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Banza, sakatlandı ve sağlık ekipleri sahaya girdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.
Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Onur Özütoprak da penaltı uyarısında bulunmadı.
Simon Banza, hava topu mücadelesinde kafayı vurduktan sonra Muslera ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Banza, sakatlandı ve sağlık ekipleri sahaya girdi.
Trabzonsporlu futbolcular, bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.
Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Onur Özütoprak da penaltı uyarısında bulunmadı.