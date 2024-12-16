Trabzonspor, 88'de penaltı bekledi

Trabzonspor, Simon Banza'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor, 88'de penaltı bekledi
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16 Aralık 2024 22:53
Son güncelleme 16 Aralık 2024 22:54
Trabzonspor, Galatasaray maçının 88. dakikasında penaltı bekledi.

Simon Banza, hava topu mücadelesinde kafayı vurduktan sonra Muslera ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Banza, sakatlandı ve sağlık ekipleri sahaya girdi.

Trabzonsporlu futbolcular, bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Onur Özütoprak da penaltı uyarısında bulunmadı.

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