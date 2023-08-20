Trabzonspor 8 aydır derbi kazanamıyor

Trabzonspor son 8 ayda çıktığı 4 derbi maçından da galibiyet alamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor 8 aydır derbi kazanamıyor
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20 Ağustos 2023 14:59
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, umutlarla gittiği Galatasaray deplasmanından puansız ayrıldı. Bordo-mavili takım, kalesinde 2 gol görürken rakibine karşılık veremedi.

Sahadan hüsranla ayrılan Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 4 derbi maçını da kaybetmiş oldu.

GALİBİYET HASRETİ 8 AY!

Trabzonspor, 8 ay önce oynadığı Fenerbahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbi maçından 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Dün akşam Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo mavililer, geçen sezon Nenad Bjelica yönetiminde Fenerbahçe'yle oynanan maçı da 3-1'lik skorla kaybetmişti.

Yine önceki sezonda İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş müsabakasından golsüz ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon Galatasaray'a karşı Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son derbi galibiyetini 24 Aralık 2022'de evinde oynadığı Fenerbahçe maçında alan bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. 

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