Trabzonspor, 2 hafta sonra puanla tanıştı

Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 2 haftalık aranın ardından puan kazanmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 2 hafta sonra puanla tanıştı
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17 Nisan 2023 00:30
Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra puan kazandı.

Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.

Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.

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