Trabzonspor, 2 hafta sonra puanla tanıştı

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra puan kazandı.
Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.
Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.
Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.
Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.
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