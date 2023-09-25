Trabzonspor, 2-0'ı koruyamadı; Hatayspor geri döndü

Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 3-2 kaybetti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 2-0'ı koruyamadı; Hatayspor geri döndü
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25 Eylül 2023 22:00
Son güncelleme 25 Eylül 2023 23:15
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-2 kazandı.

Trabzonspor, 44. dakikada Edin Visca ve 62. dakikada Paul Onuachu ile 2-0 öne geçti. Hatayspor'un golleri 72. dakikada Rigoberto Rivas, 88. dakikada Lamkel Ze ve 90+6. dakikada Bashiru'dan geldi.

Trabzonspor'da ilk golü atan Visca'ya asisti yapan isim Onuachu oldu. Nijeryalı golcü, bordo-mavili forma altında iki maçta iki gol, bir asistlik performans sergiledi.

VOLKAN DEMİREL'İN SERİSİ SÜRDÜ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı (15 galibiyet, 11 beraberlik) kaybetmemişti. 3-2'lik skor sonrası Demirel'in serisi de devam etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 9 puanda kaldı. Hatayspor ligde 10 puana yükseldi.

Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.

BJELICA DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının başlangıç 11'inde değişikliğe gitmedi.

Bordo-mavili takım Hatayspor karşısına; Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Trabzonsuporlu taraftarlar da müsabakaya ilgi gösterirken, kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısına; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Bashiru, Rivas ve Lamkel Ze ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Volkan Demirel, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere tamamladıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'indeki isimlerden Oğuzhan Matur ve Fernandes'i yedeğe çekerken, yerlerine Ghoulam ile Rivas'a forma verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


53. dakikada Rivas'ın sol kanattan ortasında Lamkel Ze'nin uzak köşede kale sahası içinden vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Ghoulam'ın ortasında, Uğurcan Çakır penaltı noktası civarında yükselerek Rivas'dan önce topa hakim oldu.

62. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın sol kanatta yerden ortası sonrası savunmanın müdahalesine rağmen topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

72. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Strandberg'in ceza sahasında vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas'ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2.

88. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Bashiru'nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta Lamkel Ze'nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Ani gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru'nun şutunda, top uzak köşeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Mersin

Hakemler: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 67 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Dk. 73 Oğuzhan Matur), Matondo (Dk. 84 Dadashov), Aburjania (Dk. 67 Fernandes), Strandberg, Bashiru, Rivas, Lamkel Ze

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca (Dk. 83 Trezeguet), Abdülkadir Ömür (Dk. 68 Berat Özdemir), Bardhi, Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)

Goller: Dk. 44 Visca, Dk. 62 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 72 Rivas, Dk. 88 Lamkel Ze, Dk. 90+7 Bashiru (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mendy, Dk. 49 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 37 Lamkel Ze, Dk. 82 Fernandes, Dk. 90 Dadashov, Dk. 90+2 Rivas , Dk. 90+5 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor)

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