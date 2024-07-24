Trabzon'un Kadim Kulübünden Ligden Çekilme Kararı!

Bu yıl Bölgesel Amatör Lige katılmaya hak kazanan Trabzon'un asırlık takımı Trabzon İdmanocağı'nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle lige katılmama kararı aldığı öğrenildi.

, Fotoğraf; Twitter
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Trabzon'un Kadim Kulübünden Ligden Çekilme Kararı!
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24 Temmuz 2024 11:05
Bu yıl Bölgesel Amatör Lige katılmaya hak kazanan Trabzon'un asırlık takımı Trabzon İdmanocağı'nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle lige katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Ardından futbolcuların, hoca ve personellerin ödenmesi gereken primlerini ödemeyen ve Bölgesel Amatör Lig ile ilgili herhangi bir adım atmayan kulübün kapanacağı yönünde iddialar gündeme gelmeye başladı.

1921 yılında kurulan ve Trabzonspor'un kurucu kulüpleri arasında yer alan Trabzon İdmanocağı alınan karar doğrultusunda kulübün kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu.

[Kaynak: Günebakış Gazetesi]

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