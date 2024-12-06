Trabzon'da penaltı kararı!

Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında penaltı golüyle öne geçti.

Haber; Sporx.com
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Trabzon'da penaltı kararı!
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06 Aralık 2024 21:02
Son güncelleme 06 Aralık 2024 21:05
Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına konuk olan Kasımpaşa, 38. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada kaleci Uğurcan Çakır'a atılan geri pası iyi takip eden Nuno Da Costa, araya girdi ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Zorbay Küçük, önce serbest vuruş kararı verdı. Hakem Küçük, daha sonra VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Cafu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.





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