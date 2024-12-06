Trabzon'da penaltı kararı!

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına konuk olan Kasımpaşa, 38. dakikada penaltı kazandı.
Bu dakikada kaleci Uğurcan Çakır'a atılan geri pası iyi takip eden Nuno Da Costa, araya girdi ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Zorbay Küçük, önce serbest vuruş kararı verdı. Hakem Küçük, daha sonra VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Cafu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Bu dakikada kaleci Uğurcan Çakır'a atılan geri pası iyi takip eden Nuno Da Costa, araya girdi ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Zorbay Küçük, önce serbest vuruş kararı verdı. Hakem Küçük, daha sonra VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Cafu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.