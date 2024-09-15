Trabzon'da korkutan sakatlık!

Trabzonspor'da Cihan Çanak, Beşiktaş maçında Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından futbolseverleri korkuttu. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra sedyeyle kenara geldi.

Haber; Sporx.com
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Trabzon'da korkutan sakatlık!
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15 Eylül 2024 22:17
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta korkutan bir sakatlık yaşandı.

90. dakikada Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.

Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü. Genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

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