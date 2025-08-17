Toulouse, son nefeste kazandı!

Fransa Ligue 1'de ilk hafta mücadelesinde Nice, evinde Toulouse'u ağırladı.
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanan mücadelede Toulouse, deplasmanda Nice'i 1-0 mağlup etti.
Toulouse'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Djibril Sidibe kaydetti.
Bu sonuçla Toulouse puanını 3'e yükseltirken Nice ise 0 puanla lige başladı.
Nice önümüzdeki hafta Auxerre'i konuk edecek. Toulouse ise evinde Brest'i ağırlayacak.
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanan mücadelede Toulouse, deplasmanda Nice'i 1-0 mağlup etti.
Toulouse'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Djibril Sidibe kaydetti.
Bu sonuçla Toulouse puanını 3'e yükseltirken Nice ise 0 puanla lige başladı.
Nice önümüzdeki hafta Auxerre'i konuk edecek. Toulouse ise evinde Brest'i ağırlayacak.