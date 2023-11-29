Tottenham yıldız ismini satış listesine koydu

Premier Lig'de zirve yarışını sürdüren Tottenham Hotspur, kadrosunda radikal bir karar aldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i satış listesine koydu.



İngiliz devinin, 28 yaşındaki oyuncuyla ocak ayında yollarını ayırmayı istediği belirtilirken, gelecek tekliflere pazarlık yapmaya açık oldukları ifade edildi.



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Haberde, Juventus ve Ajax'ın Hojbjerg için devrede olduğu ancak oyuncuyu bonservisiyle değil kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istedikleri aktarıldı.



TOTTENHAM PERFORMANSI



2020 yılında Southompton'dan Tottenham'a transfer olan Hojbjerg, Tottenham formasıyla 158 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan tecrübeli isim, 16 golünde asistini yaptı. Pierre-Emile Hojbjerg'in piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.





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