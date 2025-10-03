03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
1-245'
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
1-0DA
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-145'
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-0DA
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Tottenham, Rodrigo Bentancur ile sözleşme uzattı

Tottenham, Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 03 Ekim 2025 19:21
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rodrigo Bentancur'un kulübümüzle yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Açıklamada, "Ocak 2022'de Juventus'tan aramıza katılan 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar formamızla 122 maçta forma giydi ve 9 kez gol attı." bilgisi verildi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 10 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 8 10 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 6 10 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 14 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
