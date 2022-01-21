Tottenham, kaleci Lloris'in sözleşmesini uzattı

Tottenham Kulübü, 35 yaşındaki Lloris'in sezon sonu bitecek kontratının Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.



Tecrübeli file bekçisi, ülkesinde Nice ve Olympique Lyon formaları giydikten sonra 2012'de Tottenham'a transfer oldu.



Lloris, 10. sezonunu geçirdiği Tottenham'da şu ana kadar 395 maçta görev yaptı.



