Tottenham, kaleci Lloris'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransız milli kaleci Hugo Lloris'in sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, kaleci Lloris'in sözleşmesini uzattı
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21 Ocak 2022 14:47
Hugo Lloris
Hugo Lloris
Tottenham
Tottenham Kulübü, 35 yaşındaki Lloris'in sezon sonu bitecek kontratının Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Tecrübeli file bekçisi, ülkesinde Nice ve Olympique Lyon formaları giydikten sonra 2012'de Tottenham'a transfer oldu.

Lloris, 10. sezonunu geçirdiği Tottenham'da şu ana kadar 395 maçta görev yaptı.

 
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