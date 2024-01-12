Tottenham, Draguşin'i açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalya'nın Genoa takımından Rumen savunma oyuncusu Radu Dragusin'i kadrosuna kattı.



Tottenham Kulübü, 21 yaşındaki stoperle 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



İngiltere basınında, transferin 25 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.



Juventus altyapısında yetişen Dragusin, Sampdoria ve Salernitana'da oynadıktan sonra 2023'te Genoa'ya imza atmıştı.



Romanya Milli Takımı'nda da 13 kez görev alan genç futbolcu, bu sezon Genoa formasıyla 22 maça çıkıp 2 gol kaydetti.





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