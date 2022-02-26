Tottenham dörtledi, Son-Kane tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 yendi. Karşılaşmada birer gol atan Harry Kane ve Son Heung-min ikilisi İngiltere Premier Lig tarihinin en çok gol atan ikilisi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham dörtledi, Son-Kane tarihe geçti
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26 Şubat 2022 17:38
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, Leeds United'a konuk oldu. Elland Road Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 4-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Matt Doherty, 15. dakikada Dejan Kulusevski, 27. dakikada Harry Kane ve 85. dakikada Son Heung-min kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 42'ye yükselten Tottenham, ligde 6. sıraya yerleşti. Son 6 maçın 5'inde mağlup olan Leed United ise 23 puanla 15. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Tottenham, Everton'u konuk edecek. Leeds United ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.

SON-KANE İKİLİSİ TARİHE GEÇTİ

Son golü birlikte hazırlayan Kane ve Son, toplam 37 golle Premier Lig'de en fazla gol atan ikili olarak tarihe geçti.

Daha önce Chelsea formasıyla Frank Lampard ve Didier Drogba, 36 gol atmıştı.

 

 



 

 

 

 

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