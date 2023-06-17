Tottenham'dan sezonun ilk transferi: Kulusevski

Tottenham 1.5 sezondur kadrosunda kiralık olarak oynayan Dejan Kulusevski'nin bonservisini aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'dan sezonun ilk transferi: Kulusevski
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17 Haziran 2023 22:36
Juventus'ta istediği performansı sergileyemediği için Tottenham'a kiralanan Dejan Kulusevski 5 sezonluk sözleşmeye imza attı.

Antonio Conte'nin takıma kazandırdığı İsveçli yıldız için Tottenham, Juventus'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TOTTENHAM FORMASIYLA 57 MAÇ

1.5 sezonda Tottenham formasıyla 57 maça çıkan Dejan Kulusevski bu karşılaşmalarda 7 gol 16 asistlik katkı sağladı.

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