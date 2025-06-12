Tottenham, yollarını ayırdığı Ange Postecoglou'nun yerini doldurdu.



İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Brentford'dan Thomas Frank'in getirildiğini açıkladı.



Tottenham'dan yapılan açıklamada, Thomas Frank ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Thomas Frank, 2018/2019 sezonundan beri Premier League ekibi Brentford'u çalıştırıyordu.



BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ



Thomas Frank bu sezon Brentford'ın başında 43 maça çıktı. Bu maçların 19'unda zaferle ayrılırken 8 beraberlik elde etti, 16 kere mağlup oldu.



