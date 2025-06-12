Tottenham'da yeni teknik direktör!

Tottenham Ange Postecoglou sonrası, teknik direktörlük görevine Thomas Frank'i getirdi.

calendar 12 Haziran 2025 22:45 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 22:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Tottenham'da yeni teknik direktör!
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Tottenham, yollarını ayırdığı Ange Postecoglou'nun yerini doldurdu.

İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Brentford'dan Thomas Frank'in getirildiğini açıkladı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Thomas Frank ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thomas Frank, 2018/2019 sezonundan beri Premier League ekibi Brentford'u çalıştırıyordu.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Thomas Frank bu sezon Brentford'ın başında 43 maça çıktı. Bu maçların 19'unda zaferle ayrılırken 8 beraberlik elde etti, 16 kere mağlup oldu.


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