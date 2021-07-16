Tottenham'da Harry Kane için 'Nokta'

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Manchester City'nin transfer gündemindeki Harry Kane'in takımda kalacağına emin olduğunu söyledi.



Kane'in takımda kalıp kalmayacağı üzerine bir soruyu yanıtlayan Santo, "Benim hiç kuşkum yok. Yapmak istediklerimizin farkındayız ve Harry de bize katkı sağlayacak. Harry Kane bizim oyuncumuz, nokta. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi dinleniyor, takıma katılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.



Sözleşmesinde 3 yıl daha olan Harry Kane, EURO 2020 öncesinde Tottenham'dan ayrılmanın eşiğinde olduğunu söylemişti.



Kariyerinde hiç kupa olmayan Harry Kane, Premier Lig'de 245 maçta 166 gol ve 38 asistlik performnas sergiledi.



