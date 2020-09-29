İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası 1-1 berabere bittikten sonra penaltılara giden maçı toplamda 6-5 kazanan Tottenham, çeyrek finale adını yazdırdı.Chelsea, 19. dakikada yeni transferi Timo Werner'in golüyle öne geçerken, Tottenham'ın beraberlik sayısı 83. dakikada Arjantinli yıldız Erik Lamela'dan geldi. Timo Werner, Chelsea kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.Penaltı atışlarında Tottenham 5'te 5 yaparken, Chelsea'de 5. penaltı için topun başına gelen Mason Mount ağları sarsamadı ve Tottenham tur atlayan taraf oldu.Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho, daha önce 3 kez bileğini bükemediği eski öğrencisi Frank Lampard'ı da kariyerinde ilk kez mağlup etmiş oldu.