Torres ve Arbeloa birbirine girdi!

Atletico Madrid U19 ile Real Madrid U19 takımlarının karşılaştığı mücadelede nabızlar yükseldi



2-0 geriden gelerek beraberliği sağlayan Real Madrid U19 da Teknik Direkör Arbeloa gol sonrasında ortalığı kızıştırdı.



Çıkan olayda Atletico Madrid U19 takımının antrenörlüğü yapan Fernando Torres Real Madrid U19 Teknik Direktörü Arbeloa'ya ''kafanı uçuracağım'' dedi ve kırmızı kart ile oyundan atıldı.



LİVERPOOL VE İSPANYA MİLLİ TAKIMINDAN ARKADAŞLAR



2007 ila 2009 yılları arasında Liverpool'da birlikte ter döken ikili İspanya Milli takımının; 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası ile 2010 Dünya Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olmuşlardı.



