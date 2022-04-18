Torrent'ten Kerem sözleri: 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "İlk yarı hayal kırıklığı. Oyuncularıma ilk kez 'Hayal kırıklığı yaşıyorum' dedim. Bu kabul edilebilir değil. İki aydır çalıştık ama sahada ilk yarı bunlar yoktu. Zeki oyuncular oldukları için devrede söylediklerimi anladılar. İkinci yarı oynadığımız şekilde oynadık." dedi.



Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıktığı sırada kısa bir tartışma yaşadıklarının sorulması üzerine Domenec Torrent "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor.. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim." açıklamasını yaptı.



"ARMA İÇİN 6 MAÇI KAZANMALIYIZ"



Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Katalan teknik adam, "Medyada Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray için neredeyse sezonun bittiği söylendi. Kulüp içerisinde, Galatasaray amblemi için, taraftarlar için 6 maçı kazanmamız gerektiğini anlattım. Türkiye'nin El Clasico'su denebilecek maçtan sonra neler olabileceğini söyledim. Mental olarak o çipi değiştirmek ne kadar zor, biliyorum." dedi.



"BEN GENÇLERLE ÇALIŞAN BİRİYİM"



Torrent, kadro seçimiyle ilgili olarak, "Ligde sonuncu ile oynadık. Maçtan önce Dinamo Kiev maçında oynayan 5 altyapı oyuncusunu neden oynatmadığımı sordular. Biz Galatasarayız ve en iyileriyle oynamalıyız. Ayrıca 5 oyuncu dışarda bırakmalıyız. Gençlere güvenen bir hocayım. Seneye burada olursam, yaz döneminde gençler A Takım ile çalışacaklar ve sezon boyunca şans yakalayacaklar. Flamengo'da 7 genci takıma dahil ettim. Barcelona'da zaten durum böyle. Medya bu maçı önemsiz gösterdi ama benim için önemli maçtı." ifadelerini kullandı.





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