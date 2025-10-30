Torreira, eksta çalıştı ve açığı kapattı

Galatasaray'da 2 günlük izin sona erdi.
Sarı-kırmızlı oyuncular çarşamba günü Kemerburgaz'da toplanarak cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.
4 gün takımdan ayrı kalan Torreira ise İstanbul'a döner dönmez bireysel antrenman yaptı ve takım arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapadı.
Göztepe maçında Uruguaylı yıldızın yerine Gabriel Sara forma giymiş ve Brezilyalı oyuncu nefis bir gole imza atmıştı.
