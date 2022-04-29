Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a 5 milyon euro

İtalyan ekibi Torino'nun, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için temaslara başladığı ve 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Haber; Sabah
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Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a 5 milyon euro
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29 Nisan 2022 17:06
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Torino'dan kanca... NTV'de yer alan habere göre milli futbolcuyu scoutları aracılığıyla izleyen İtalyan ekibi, Beşiktaş ile temaslara başladı.

Torino, Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İtalyanlar teklifinde ayrıca 1 milyon euro da ek ödeme yer alıyor. Teklifte sonraki satıştan Beşiktaş'a verilecek yüzde 20'lik bir pay da bulunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre ise Torino, Rıdvan Yılmaz'ın saha dışı ve antrenmanlardaki durumunu daha önce Juventus ve Roma formalarını giyen Pjanic'e sordu.

PJANIC REFERANS OLDU

Boşnak yıldız, "Gelişmeye ve öğrenmeye çok açık, antrenmanlarda her zaman çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Potansiyeli yüksek, saha dışında da çok mütevazı ve disiplinli, yaşantısına dikkat eden bir oyuncu" sözleriyle genç isme referans oldu.

ALMANLAR CEVAP BEKLİYOR

Öte yandan 20 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapan Alman ekibi Eintracht Frankfurt, pazar gününe kadar teklife cevap verilmesini istedi. Frankfurt, başarılı sol bek için bonuslarla birlikte 4-5 milyon Euro civarında bonservis bedeli önermişti

 
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