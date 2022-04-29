Torino'dan Rıdvan Yılmaz'a 5 milyon euro

PJANIC REFERANS OLDU

ALMANLAR CEVAP BEKLİYOR

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a Torino'dan kanca... NTV'de yer alan habere göre milli futbolcuyu scoutları aracılığıyla izleyen İtalyan ekibi, Beşiktaş ile temaslara başladı.Torino, Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İtalyanlar teklifinde ayrıca 1 milyon euro da ek ödeme yer alıyor. Teklifte sonraki satıştan Beşiktaş'a verilecek yüzde 20'lik bir pay da bulunuyor.Sabah'ta yer alan habere göre ise Torino, Rıdvan Yılmaz'ın saha dışı ve antrenmanlardaki durumunu daha önce Juventus ve Roma formalarını giyen Pjanic'e sordu.Boşnak yıldız,sözleriyle genç isme referans oldu.Öte yandan 20 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapan Alman ekibi Eintracht Frankfurt, pazar gününe kadar teklife cevap verilmesini istedi. Frankfurt, başarılı sol bek için bonuslarla birlikte 4-5 milyon Euro civarında bonservis bedeli önermişti