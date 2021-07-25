Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu talihsizlikler yaşadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabındaki ikinci yarışı kaza nedeniyle tamamlayamadı. Bahattin Sofuoğlu ise Hollanda'da ikinci yarışında rakibiyle yaşadığı temas nedeniyle düştü, kaza sonrası yarışa dönen Sofuoğlu 32. oldu.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun beşinci etabının ikinci yarışı, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde koşuldu.



Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden ve yarışa üçüncü cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, ABD pilot Garrett Gerloff'un teması sonucu düşerek finiş çizgisini göremedi.



Büyük Britanyalı pilotlardan Jonathan Rea birinciliği, Scott Redding ikinciliği elde etti.



Genel klasmanda Rea 243 puanla lider, Toprak ise 206 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, Hollanda'daki ikinci yarışta yedinci oldu.



Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ikinci yarışında rakibiyle yaşadığı temas nedeniyle düşerek kaza geçirdi.



Hollanda'da Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla zirve için mücadele eden ay-yıldızlı sporcu Bahattin, kaza sonrası yarışa tekrar geri dönerek devam etti ve damalı bayrağı 32. sırada geçti.



