Top kaybında zirve Fernando Muslera'nın

Galatasaray, 'gole sebep olan bireysel hatalardan' dolayı Süper Lig'de çok çekti. Son 3 sezonda 9 futbolcu yüzünden kalesinde 17 gol gören Cimbom, toplamda 25 puanı çimlere gömdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Top kaybında zirve Fernando Muslera'nın
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15 Ağustos 2022 14:00
2020-21'de 8 kez hata yapan Galatasaray, geçen sezon yine aynı sayıyla kendini tekrarladı. Bu yıl da daha ikinci haftada bireysel hatayla kayıp verildi.

ZİRVE MUSLERA'NIN

Son üç sezonda Fernando Muslera buna en fazla sebebiyet veren (4) isim olurken, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama (3), Uruguaylı eldiveni izledi. Sevilla'ya transfer olan Marcao 2 defa sahneye çıkarken, Emre Kılınç, Martin Linnes, Okan Kocuk ve Pena da 1'er kez bu hataya düştü.

Bitexen Giresunspor karşılaşmasında da Abdülkerim Bardakcı kervana katılan son isim oldu. 

 
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