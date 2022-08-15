Top kaybında zirve Fernando Muslera'nın

2020-21'de 8 kez hata yapan Galatasaray, geçen sezon yine aynı sayıyla kendini tekrarladı. Bu yıl da daha ikinci haftada bireysel hatayla kayıp verildi.Son üç sezonda Fernando Muslera buna en fazla sebebiyet veren (4) isim olurken, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama (3), Uruguaylı eldiveni izledi. Sevilla'ya transfer olan Marcao 2 defa sahneye çıkarken, Emre Kılınç, Martin Linnes, Okan Kocuk ve Pena da 1'er kez bu hataya düştü.Bitexen Giresunspor karşılaşmasında da Abdülkerim Bardakcı kervana katılan son isim oldu.