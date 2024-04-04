Tomislav Mijatovic: 'Son zamanlardaki oyunumuzu oynamalıyız'

Turkish Airlines Euroleague 33. hafta maçında 5 Nisan 2024, Cuma günü Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Tomislav Mijatovic karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.



"ÇOK SAYGI DUYUYORUZ"



İşte Tomislav Mijatovic'in o açıklamaları:



"Bu haftaki maçımızda, derbi mücadelesinde, saygı duyduğumuz rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya karşı oynayacağız. Bireysel ve takım kapasitemizi en iyi şekilde ortaya çıkarabilmemiz için son dönemdeki maksimum yoğunluktaki oyunumuzu 40 dakika boyunca sergilememiz gerektiğinin ve nihai hedefimiz olan maçı kazanmanın tek yolunun bu olduğunun bilincindeyiz."



Başarılı oyuncu Daniel Oturu ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Hiç şüphesiz ki çok önemli bir maça çıkacağız. Maçı olabilecek en iyi sonuçla yani galibiyet ile bitirebilmemiz için mental olarak en iyi şekilde hazır olmalıyız."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU