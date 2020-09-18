Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu

Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu
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18 Eylül 2020 21:23
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan temsilcisiyle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Udinese Teknik Sorumlusu Pierpaolo Marino transfer sonrasında, "Tolgay Arslan orta sahada bir joker. Oyunu kurarken ve sonlandırırken çok değerli. Uluslararası tecrübesi de muhteşem." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.





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